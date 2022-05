Pogoda na jutro - piątek 06.05. Znów zagrzmi, na termometrach do 21 stopni

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. Na wschodzie, południu i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 6 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 10 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, z kierunków zmieniających się.

Pogoda na piątek

Dzień na wschodzie, południu i w centrum upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. W rejonie Podkarpacia i Lubelszczyzny pojawią się burze z opadami do 10-30 l/mkw. oraz porywami wiatru ponad 80 kilometrów na godzinę. W pozostałych miejscach czeka nas pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Ze zmieniających się kierunków będzie wiać słabo i umiarkowanie.