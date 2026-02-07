Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc z soboty na niedzielę zapowiada się pochmurno i mglisto. Na północy i północnym wschodzie kraju okresami wystąpią opady śniegu do 2-4 centymetrów, a w centrum i na południu kraju początkowo będą to jeszcze opady śniegu z deszczem miejscami marznącym, przechodzące stopniowo w śnieg. Lokalnie zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy od -8/-6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Warmii, przez -3/-2 st. C w centrum kraju, do -1/0 st. C na południu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny na północy.

Pogoda na jutro - niedziela, 8.02

Niedziela na północnym wschodzie kraju upłynie pod znakiem większych przejaśnień i braku opadów. Poza tym będzie pochmurno, wystąpią opady śniegu do 1-2 cm, a na południu, szczególnie w Karpatach, do 5 cm. Termometry pokażą od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C w Małopolsce. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny, potęgujący odczucie chłodu.

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w niedzielę będzie najwyższa na południu kraju, przekroczy 90 procent. Jej wartość będzie spadać w kierunku północnym do około 80 procent. Odczujemy zimno, a warunki biometeo na ogół okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pochmurną aurę, a okresami - opady śniegu. Temperatura minimalna osiągnie -3 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę będzie pochmurno, okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wzrośnie do -2 st. C. Wiatr w Warszawie powieje z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Sopocie, Gdańsku i Gdyni zapowiada się pochmurnie, pojawią się okresowe opady śniegu. Temperatura minimalna osiągnie -4 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie niedziela przyniesie pochmurną aurę, rano możliwy jest jeszcze słaby śnieg, w dzień możemy liczyć na przejaśnienia. Temperatura maksymalna wzrośnie do -2 st. C. Wiatr nadciągnie ze wschodu, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu poprószy śnieg, będzie pochmurno. Temperatura minimalna osiągnie -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy jego wartość wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu czeka nas pochmurna aura, czasami z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wzrośnie do -1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc zapowiada się z pochmurną aurą, a okresami spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna osiągnie 0 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Ostatni dzień tygodnia we Wrocławiu zapowiada się pod znakiem pochmurnej aury, a także okresowych opadów mokrego śniegu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie, a okresami spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna osiągnie 0 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy jego wartość wyniesie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela zapowiada się pochmurnie okresami z opadami mokrego śniegu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 2 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 984 hPa.