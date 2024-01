Pogoda na jutro - niedziela 07.01. Temperatura mocno się obniży, spadnie dużo śniegu

Najbliższe godziny w części kraju zapowiadają się bardzo zimno, nocą i w ciągu dnia termometry będą pokazywać kilkanaście stopni Celsjusza poniżej zera. W innych regionach pojawią się obfite opady śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na północy północnym-wschodzie Polski przyniesie pogodną aurę. W pozostałych regionach będzie pochmurno. Na południu oraz częściowo w centrum kraju pojawią się opady śniegu, podczas których spadnie go od 5 do 10 centymetrów. W niektórych miejscach początkowo pojawi się deszcz ze śniegiem, a lokalnie opady będą marznące, więc na drogach zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -7 i -6 st. C w środkowej części kraju, do -3 i -2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na niedzielę 07.01

W ciągu dnia zachmurzenie będzie od małego na północy kraju do dużego i całkowitego na południu, gdzie spadnie 5-10 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -13 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -1 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego. Z kierunku północno-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr. Tyko w Bieszczadach okaże się on silny, w porywach rozpędzając się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę sięgnie znajdzie się na poziomie 60-95 procent, przy czym najwyższa będzie na krańcach południowo-wschodnich. Mieszkańcy przeważającego obszaru Polski odczują zimno, w zachodnich województwach będzie chłodno. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmuro z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1004 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w niedzielę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie -6 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Przejściowo mogą pojawić się słabe i przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W niedzielę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się rozpogodzenia. Przejściowo możliwe są słabe i przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -6 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w niedzielę mogą spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie -5 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Wystąpią słaby opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -3 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 986 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl