Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w regionach centralnych, do 1 st. C na Wybrzeżu, Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek 12.12

Czwartek przyniesie we wszystkich regionach pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. W regionach zachodnich, południowych i centralnych okresowo może padać słaby śnieg do 1 cm, a na Pomorzu Zachodnim - śnieg z deszczem do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na południu i południowym wschodzie, poprzez 2 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr powieje słabo z zachodu i północnego zachodu.