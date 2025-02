Pogoda na dziś - środa, 5.02. Im bardziej na wschód, tym więcej słońca. Miejscami może popadać

W środę w zachodnich częściach kraju i na Pomorzu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Po południu miejscami słabo popada albo będzie mżyło. W reszcie kraju zrobi się pogodnie - im bardziej na wschód, tym bardziej słonecznie. Rankiem mogą pojawić się jednak mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z północy i zachodu.