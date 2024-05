Środa 1.05 przyniesie słoneczną aurę. Jedynie po południu niebo w zachodniej części kraju lekko się zachmurzy. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne - środa, 1.05

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni i południowo-wschodni wiatr. Barometry wskażą w południe 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka słoneczna środa. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie wyniesie w południe 985 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy słoneczna środa. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, będzie wiał z południowego wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Na barometrach zobaczymy 998 hPa.