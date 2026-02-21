Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 21.02. Początek weekendu ze zmienną aurą

|
Śnieg, zima, opady
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na sobotę, 21.02. W ciągu dnia aura będzie dynamicznie się zmieniać. Pojawią się opady śniegu, które stopniowo zaczną przechodzić w deszcz. Termometry wskażą od kilku stopni na minusie na wschodzie do kilku stopni powyżej zera na zachodzie kraju.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W sobotę czeka nas pochmurna aura z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu rzędu 2-5 centymetrów. Wszędzie, z wyjątkiem regionów wschodnich, śnieg ma stopniowo przechodzić w deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-241813
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na południowym wschodzie, gdzie wyniesie poniżej 70 procent, a najwyższa na północnym wschodzie - tam przekroczy 90 procent. W całym kraju pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-241795
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę mieszkańców Warszawy czeka umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Po południu wystąpią opady śniegu, które wieczorem będą przechodzić w deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 1 st. C. Da się odczuć umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1005 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże zachmurzenie, które przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 4 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie duże. Okresami pojawią się opady śniegu przechodzące w deszcz. Na termometrach pokaże się maksymalnie 5 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota przyniesie we Wrocławiu duże zachmurzenie i okresowe opady śniegu przechodzące w deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia wzrastające do dużego. Po południu zacznie padać śnieg, który wieczorem będzie przechodzić w deszcz. Temperatura sięgnie maksymalnie 2 st. C. Da się we znaki umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 982 hPa.

Klatka kluczowa-241799
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaZimaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
