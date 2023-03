Pogoda na dziś - sobota 18.03. Większość z nas aura pozytywnie nastroi

Pogoda na dziś, czyli na sobotę 18.03. Dzień przyniesie ze sobą przeważnie pochmurną aurę, ale niebo będzie się przejaśniać. Słabo padać tylko w nielicznych miejscach. Na dodatek w większości regionów towarzyszyć nam będzie korzystny biomet.

W sobotę niebo nad zachodnią i północną Polską będzie zachmurzone, prognozowane są jednak przejaśnienia. Na Pomorzu może słabo popadać deszcz. Mieszkańców pozostałej części kraju czeka pogodny, miejscami słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C w zachodnich regionach. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 70 procent, a najwyższa prognozowana jest na północnym zachodzie Polski. Tam również prognozowane są neutralne warunki biometeorologiczne - we wszystkich innych regionach okażą się one korzystne. W całym kraju odczujemy komfort termiczny.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcom Gdańska, Sopotu i Gdyni sobota przyniesie pochmurną aurę, ale niebo ma się przejaśniać. Termometry pokażą do 10 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr południowy, w porywach rozwijający prędkość do 50 kilometrów na godzinę. Na barometrach w południe zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę zapanuje umiarkowane zachmurzenie, okresowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby. W południe barometry pokażą 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie zapowiada się słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 12 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Ciśnienie wyniesie w południe 989 hPa.

Autor:ps,as

Źródło: tvnmeteo.pl