Pogoda na dziś - sobota 16.10. Dużo chmur, termometry pokażą do 12 stopni

Sobota 16 października przyniesie zachmurzenie zmienne, z przewagą umiarkowanego i dużego. Temperatura wyniesie od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 11 st. C w przeważającej części kraju, do 12 st. C na Wybrzeżu. Powieje zachodni wiatr. Będzie słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu okresami dość silny. Rozpędzi się maksymalnie do 40-50 kilometrów na godzinę.