Sobota będzie pochmurna, ale na północnym wschodzie spodziewane są przejaśnienia. Na krańcach zachodnich kraju spadnie słaby śnieg do 1 cm, a na krańcach południowych po południu sypnie mocniej, do 3-4 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południu. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza wyniesie od 80 procent w północnej, wschodniej i centralnej Polsce do ponad 90 procent na południu. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w strefie frontowej, na zachodzie i południu, oraz neutralne w reszcie kraju.
Pogoda na dziś - Warszawa
Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna sobota. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/-1 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie mocno rośnie, w południe osiągnie 992 hektopaskali.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna sobota. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie silnie wzrasta, w południe dobije do 1008 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Na termometrach pokaże się nie więcej niż -1 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie mocno rośnie, w południe osiągnie 996 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Sobota przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną aurę z opadami śniegu po południu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie silnie wzrasta, w południe dobije do 990 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
W sobotę w Krakowie będzie pochmurnie. Po południu pojawią się opady śniegu, które pod wieczór staną się obfite. Temperatura osiągnie maksymalnie 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie mocno rośnie, w południe wyniesie 976 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Vanilin Ka/Shutterstock