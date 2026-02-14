Logo TVN24
Pogoda na dziś - sobota, 14.02. Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu

serce snieg bombka shutterstock_2733385481
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Sobota, 14.02 przyniesie niełatwe warunki do świętowania Walentynek na zewnątrz. W części Polski popada śnieg, a w większości kraju temperatura spadnie poniżej zera.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Sobota będzie pochmurna, ale na północnym wschodzie spodziewane są przejaśnienia. Na krańcach zachodnich kraju spadnie słaby śnieg do 1 cm, a na krańcach południowych po południu sypnie mocniej, do 3-4 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południu. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-226797
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 80 procent w północnej, wschodniej i centralnej Polsce do ponad 90 procent na południu. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w strefie frontowej, na zachodzie i południu, oraz neutralne w reszcie kraju.

Klatka kluczowa-226778
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna sobota. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/-1 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie mocno rośnie, w południe osiągnie 992 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna sobota. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie silnie wzrasta, w południe dobije do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Na termometrach pokaże się nie więcej niż -1 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie mocno rośnie, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną aurę z opadami śniegu po południu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie silnie wzrasta, w południe dobije do 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurnie. Po południu pojawią się opady śniegu, które pod wieczór staną się obfite. Temperatura osiągnie maksymalnie 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie mocno rośnie, w południe wyniesie 976 hPa.

Klatka kluczowa-226743
Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Vanilin Ka/Shutterstock

