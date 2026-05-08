Pogoda na dziś - piątek, 8.05. Tutaj warto zabrać ze sobą parasol

Pogoda na dziś. Piątek, 8.05 przyniesie pochmurną aurę z opadami w wielu rejonach kraju. Miejscami mogą pojawić się jeszcze burze. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż kilkanaście stopni.

W piątek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na krańcach wschodnich, na południu oraz miejscami w centrum okresami spadnie deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, a na południowym wschodzie, gdzie możliwe są jeszcze burze, opady sięgną 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany, choć na północy okresami powieje dość silnie, a w burzy - silnie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na północnym zachodzie, gdzie nie przekroczy 60 procent, a najwyższa na krańcach wschodnich - tam wyniesie ponad 80 procent. Na Wybrzeżu i północnym wschodzie będzie nam chłodno, a w reszcie kraju - komfortowo. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie i południu oraz neutralne na pozostałym obszarze.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek mieszkańców Poznania czeka duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez zmian, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczona jest burza. Na termometrach pokaże się maksymalnie 18 st. C. Wiatr z północy będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w burzy - silny. Ciśnienie wrasta, w południe sięgnie 990 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
