Pogoda na dziś - piątek 26.11. Opady różnego rodzaju, od 2 do 6 stopni

Piątek przyniesie duże zachmurzenie, tylko nieznacznie może się przejaśniać. W rejonie Pomorza wystąpią opady deszczu, a we wschodnich województwach popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami opady będą intensywne, spadnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i do 3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Przeważnie z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr, w północnych regionach okresami silniej.