W piątek możemy spodziewać się pogodnej i słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północy kraju do 17 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeorologiczne

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek mieszkańców Warszawy czeka pogodne niebo bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pogodny piątek zawita do Gdańska, Gdyni i Sopotu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Barometry w południe pokażą 1015 hPa.