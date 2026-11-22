Prognoza Pogoda na 16 dni: spłynie do nas zimowa temperatura Tomasz Wakszyński |

Pogoda na 16 dni: spłynie do nas zimowa temperatura Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Nadchodzącym wizytom fal zimnego powietrza sprzyjać będzie obecność mocnego wyżu ciągnącego się od Skandynawii aż po Półwysep Iberyjski i niżu na wschód od polskich granic. Takie ustawienie ośrodków ciśnienia będzie wyzwalać na początku tygodnia, ale również później, ruch powietrza z północy i północnego wschodu.

Wspomniany wcześniej wyż zablokuje także przesuwanie się w naszym kierunku atlantyckiego ciepła. Pozwoli on jednak na przemieszczanie się zimna z północy - nie tylko w nasze strony Europy, ale także jeszcze dalej na południe, np. w kierunku Bałkanów.

Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

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Pogoda na 16 dni

Po weekendzie najwyższa temperatura jakiej możemy się spodziewać to 4-5 stopni Celsjusza w pierwszej połowie tygodnia, a później zrobi się zimniej - na wschodzie kraju chwyci lekki mróz, a na zachodzie będą nie więcej niż 2-3 stopnie powyżej zera. Również później, czyli już na początku grudnia, temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Po 5 grudnia mróz we wschodniej połowie kraju może być jednak silniejszy. Wtedy w dzień będzie tam około -5 stopni, a na zachodzie Polski utrzyma się odwilż.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

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