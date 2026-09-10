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Prognoza

Drastyczny spadek temperatury. Zmiana w pogodzie

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Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Po upalnej środzie do Polski przyszło ochłodzenie. Czwartek to początek nowej, pogodowej rzeczywistości. Niższa temperatura, sięgająca maksymalnie 20 stopni, zostanie z nami na dłuższy czas.

Środa w części kraju była upalna. Jak wynika z danych IMGW, miejscami termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazywały nawet 32,5 stopnia Celsjusza. Tak było w Tarnowie w Małopolsce. Wysoka temperatura, przekraczająca 30 stopni, pojawiła się także w wielu innych miastach tego regionu oraz na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej i w części Mazowsza.

Drastyczna zmiana w pogodzie

Czwartek to zupełnie nowa rzeczywistość w pogodzie. Nad Polską doszło do znacznej przebudowy pola barycznego, która przyniosła drastyczną zmianę temperatury. Według danych IMGW o godzinie 9 termometry pokazywały maksymalnie niecałe 16 stopni - tak było w Przemyślu na Podkarpaciu. W wielu regionach było około 14-15 stopni. W ciągu dnia temperatura już za bardzo nie podrośnie. Na przeważającym obszarze kraju zobaczymy 17-19 stopni, jedynie na południowym wschodzie możliwe jest 20 stopni.

Nadchodzący czas także nie zapowiada się cieplej. Maksymalna wartość temperatury, jaką mogą pokazać termometry, wyniesie do 20-21 stopni. Pojawi się też więcej chmur, z których może padać przelotny deszcz. Sprawdź, co jeszcze czeka nas w pogodzie w kolejnych dniach.

>>> CZYTAJ TEŻ: Radar opadów. Tutaj w czwartek może się przydać parasol

Klatka kluczowa-687075
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogody
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