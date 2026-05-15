Piątkowe ulewy. Gdzie się ich spodziewać?

W piątek przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz
Gdzie popada i zagrzmi w piątek? Opowiada prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz
Pogoda. W piątek od poranka w części Polski pada deszcz, a w kolejnych godzinach opady spodziewane są również w wielu innych rejonach kraju. Miejscami rozwiną się burze, które lokalnie przyniosą ulewy. Niewykluczone jest powstanie superkomórki burzowej.

Jak przekazał w piątek rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątkowy poranek Polska jest podzielona na dwie części. Na wschodzie jest dość pogodnie, tymczasem na zachodzie występują opady deszczu. Według informacji naszego synoptyka około godziny 6 pada w pasie od Dolnego i Górnego Śląska, przez Wielkopolskę, po Pomorze. Opady są słabe, ale mają ciągły charakter.

Tu w piątek popada i zagrzmi

W kolejnych godzinach popada także w innych rejonach kraju. Jak przekazała na antenie TVN24 prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz, około południa strefa opadów będzie rozciągać się od Wielkopolski po Małopolskę. W ciągu dnia będzie zmierzać na północny wschód, by w godzinach wieczornych objąć obszar od Pomorza, przez Warmię i Mazury, po Lubelszczyznę i Podkarpacie.

Jak informuje Zdonek, w piątek w wielu rejonach będzie nie tylko padać, ale także grzmieć. Synoptyk prognozuje burze na wschodzie, południu i w centrum kraju. Lokalnie wyładowania przyniosą intensywne opady deszczu, sięgające do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Zdonek dodał, że może rozwinąć się superkomórka burzowa. Jeśli tak się stanie, niewykluczone są opady gradu.

Wędrówka opadów w piątek 15 maja
Źródło: Ventusky.com

Mapa i radar opadów

Źródło: tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
