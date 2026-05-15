Prognoza Piątkowe ulewy. Gdzie się ich spodziewać? Oprac. Krzysztof Posytek |

Gdzie popada i zagrzmi w piątek? Opowiada prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz

Jak przekazał w piątek rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątkowy poranek Polska jest podzielona na dwie części. Na wschodzie jest dość pogodnie, tymczasem na zachodzie występują opady deszczu. Według informacji naszego synoptyka około godziny 6 pada w pasie od Dolnego i Górnego Śląska, przez Wielkopolskę, po Pomorze. Opady są słabe, ale mają ciągły charakter.

Tu w piątek popada i zagrzmi

W kolejnych godzinach popada także w innych rejonach kraju. Jak przekazała na antenie TVN24 prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz, około południa strefa opadów będzie rozciągać się od Wielkopolski po Małopolskę. W ciągu dnia będzie zmierzać na północny wschód, by w godzinach wieczornych objąć obszar od Pomorza, przez Warmię i Mazury, po Lubelszczyznę i Podkarpacie.

Jak informuje Zdonek, w piątek w wielu rejonach będzie nie tylko padać, ale także grzmieć. Synoptyk prognozuje burze na wschodzie, południu i w centrum kraju. Lokalnie wyładowania przyniosą intensywne opady deszczu, sięgające do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Zdonek dodał, że może rozwinąć się superkomórka burzowa. Jeśli tak się stanie, niewykluczone są opady gradu.

Wędrówka opadów w piątek 15 maja Źródło: Ventusky.com

