Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Wydano alarmy przed upałem Oprac. Agnieszka Stradecka |

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: TANAPAT LEK.JIW/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

opolskiego ;

dolnośląskiego, dla powiatów: złotoryjskiego, legnickiego, Legnica, lubińskiego, jaworskiego, świdnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego, Wrocław, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego.

W regionach tych prognozuje się upał - temperatura maksymalna w dzień może wynieść około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy we wtorek w godzinach 14-17.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.