Ostrzeżenia IMGW. Wydano alarmy przed upałem
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:
- opolskiego;
- dolnośląskiego, dla powiatów: złotoryjskiego, legnickiego, Legnica, lubińskiego, jaworskiego, świdnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego, Wrocław, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego.
W regionach tych prognozuje się upał - temperatura maksymalna w dzień może wynieść około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy we wtorek w godzinach 14-17.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.