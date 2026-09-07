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Ostrzeżenia IMGW. Wydano alarmy przed upałem

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Upał
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: TANAPAT LEK.JIW/Shutterstock
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IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Wtorek w części Polski przyniesie wzrost temperatury do około 30 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie może być najgoręcej.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

  • opolskiego;
  • dolnośląskiego, dla powiatów: złotoryjskiego, legnickiego, Legnica, lubińskiego, jaworskiego, świdnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego, Wrocław, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego.

W regionach tych prognozuje się upał - temperatura maksymalna w dzień może wynieść około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy we wtorek w godzinach 14-17.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWUpał
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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