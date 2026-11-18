Tutaj wieczór zapowiada się wietrznie. Ostrzeżenia IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alerty zostały wydane w województwie:
- zachodniopomorskim, w powiatach: drawskim, wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim, gryfińskim, pyrzyckim, stargardzkim, polickim, Szczecin, goleniowskim, łobeskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotyskim, wolsztyńskim, grodziskim, leszczyńskim, kościańskim, Leszno;
- lubuskim;
- dolnośląskim, w powiatach: górowskim, lubińskim, głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim.
W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie w mocy od godziny 19 w środę do godz. 1 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.