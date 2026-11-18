Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alerty zostały wydane w województwie:

zachodniopomorskim , w powiatach: drawskim, wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim, gryfińskim, pyrzyckim, stargardzkim, polickim, Szczecin, goleniowskim, łobeskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotyskim, wolsztyńskim, grodziskim, leszczyńskim, kościańskim, Leszno;

lubuskim ;

dolnośląskim, w powiatach: górowskim, lubińskim, głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim.

W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie w mocy od godziny 19 w środę do godz. 1 w czwartek.

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.