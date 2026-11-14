Ostrzeżenia IMGW. Tu może być niebezpiecznie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą i silnym wiatrem.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr
Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim;
- opolskim, w powiatach: niskim, prudnickim i głubczyckim.
Wystąpi tutaj silny wiatr z kierunków południowych o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 4 w niedzielę do godz. 16 tego samego dnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła
Ostrzeżenia przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim, drawskim, wałeckim i szczecineckim;
- pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim i starogardzkim;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatami: ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami na północnym wschodzie;
- łódzkim, w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, pabianickim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, zgierskim, Łódź, łódzkim wschodnim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, tomaszowskim i rawskim;
- mazowieckim, w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, piaseczyńskim, grójeckim i białobrzeskim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy od godz. 21 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.