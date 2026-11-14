Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tu może być niebezpiecznie Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą i silnym wiatrem.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim;

opolskim, w powiatach: niskim, prudnickim i głubczyckim.

Wystąpi tutaj silny wiatr z kierunków południowych o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 4 w niedzielę do godz. 16 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim, drawskim, wałeckim i szczecineckim;

pomorskim , w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim i starogardzkim;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatami: ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami na północnym wschodzie;

łódzkim , w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, pabianickim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, zgierskim, Łódź, łódzkim wschodnim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, tomaszowskim i rawskim;

mazowieckim, w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, piaseczyńskim, grójeckim i białobrzeskim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy od godz. 21 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.