Prognoza Ostrzeżenia IMGW dla 14 województw Oprac. Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo w środę Źródło wideo: tvvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed gęstą mgłą. Widzialność mocno spadnie.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alerty przeogłoszono w województwach:

zachodniopomorskim , wszędzie poza powiatami: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, Kołobrzeg, koszalińskim, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: chojnickim, człuchowskim;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim ;

lubuskim , wszędzie poza powiatami: żarskim i żagańskim;

dolnośląskim , wszędzie poza powiatami: bolesławieckim, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, zgorzeleckim, lubańskim, strzelińskim;

opolskim , w powiatach: namysłowskim, kluczborskim, oleskim, strzeleckim, opolskim, Opole, brzeskim;

śląskim , wszędzie poza powiatami: bieruńsko-lędzińskim, Tychy, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, mikołowskim, pszczyńskim, wodzisławskim, bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim , w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, krakowskim, Kraków, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, proszowickim, miechowskim;

podkarpackim , w powiatach: dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim;

lubelskim , wszędzie poza powiatami: chełmińskim, Chełm, włodawskim, parczewskim, bialskim, Biała Podlaska;

mazowieckim , wszędzie poza powiatami: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, łosickim;

łódzkim ;

świętokrzyskim.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wyniesie poniżej 200 metrów. Pierwsze ostrzeżenia na południowym wschodzie kraju wejdą w życie o godzinie 22 w środę i będą trwać do godz. 10 rano w czwartek. Z kolei alarmy dla reszty Polski będą w mocy od północy z środy na czwartek i wygasną w czwartek o godzinie 11.

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.