Prognoza Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , wszędzie poza powiatem sławieńskim;

lubuskim , wszędzie poza powiatami: żagańskim, nowosolskim, wschowskim;

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

śląskim , w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim, cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się gęste mgły, szczególnie na obszarach wyżej położonych, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy wygasną w piątek o godzinie 10.

Strefy na mapie zakreskowane na czarno to powiaty objęte komunikatem IMGW, informującym o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.