Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, wszędzie poza powiatem sławieńskim;
- lubuskim, wszędzie poza powiatami: żagańskim, nowosolskim, wschowskim;
- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;
- śląskim, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim, cieszyńskim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Prognozuje się gęste mgły, szczególnie na obszarach wyżej położonych, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy wygasną w piątek o godzinie 10.
Strefy na mapie zakreskowane na czarno to powiaty objęte komunikatem IMGW, informującym o aktualnej sytuacji meteorologicznej.
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.