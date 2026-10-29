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Prognoza

Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw

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Mgła, zimno, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W nocy na terenie sześciu województw mgły mogą ograniczać widzialność. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, wszędzie poza powiatem sławieńskim;
  • lubuskim, wszędzie poza powiatami: żagańskim, nowosolskim, wschowskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;
  • śląskim, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim, cieszyńskim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się gęste mgły, szczególnie na obszarach wyżej położonych, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy wygasną w piątek o godzinie 10.

Strefy na mapie zakreskowane na czarno to powiaty objęte komunikatem IMGW, informującym o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
prognozaIMGWpogoda
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