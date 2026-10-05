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Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Gęste mgły w ośmiu województwach

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Gęsta mgła
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Nadchodząca noc i poranek będą mgliste w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w ośmiu województwach. Sprawdź, gdzie widzialność będzie ograniczona.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;
  • opolskim, poza powiatem namysłowskim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • lubelskim, w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim, kraśnickim, lubelskim, Lublin, świdnickim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim, janowskim;
  • mazowieckim, w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, kozienickim, zwoleńskim, lipskim.

W tych miejscach synoptycy IMGW prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy od godziny 22 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
mgłaprognozaprognoza pogodypogodaIMGW
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