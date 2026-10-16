Ostrzeżenia IMGW. Gęste i długotrwałe mgły w ośmiu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim i oleckim;
- podlaskim;
- mazowieckim, poza powiatami: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock i gostynińskim;
- łódzkim, w powiatach: łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim, tomaszowskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski i radomszczańskim;
- świętokrzyskim;
- lubelskim, poza powiatami hrubieszowskim i tomaszowskim;
- podkarpackim, w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim i dębickim;
- małopolskim, w powiatach: miechowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim i nowotarskim.
Synoptycy prognozują tutaj wystąpienie w wielu miejscach gęstej i długotrwałej mgły ograniczającej widzialność poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy od godziny 21 w piątek do godziny 11 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.