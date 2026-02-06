Logo TVN24
Prognoza

Niewiele widać i jest bardzo ślisko. Tu obowiązują alarmy IMGW

Oblodzenie, gęsta mgła
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi. W wielu regionach obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy przed opadami marznącymi i gęstą mgłą. Sprawdź szczegóły.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, poza powiatami szydłowieckim i przysuskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim;
  • wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
  • lubelskim, wszędzie poza powiatami: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

We wszystkich powyższych regionach prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 11 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

  • wielkopolskim, poza powiatem złotowskim i powiatami położonymi na południu regionu;
  • lubuskim, z wyłączeniem powiatów położonych na południu regionu;
  • dolnośląskim, w powiatach: strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;
  • opolskim;
  • śląskim, w powiatach: pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, Rybnik, rybnickim, gliwickim, Gliwice, mikołowskim, Tychy, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Jaworzno, Sosnowiec, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, tarnogórskim, lublinieckim, kłobuckim;

Prognozowane są tam lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 11 w piątek.

Jak powstaje szklanka na drogach
Jak powstaje szklanka na drogach
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą

IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą. Żółte alarmy wydano dla województw:

  • dolnośląskiego, w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim, bolesławieckim;
  • opolskiego, w powiatach: strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, krapkowickim, prudnickim, nyskim;
  • śląskiego, oprócz powiatu żywieckiego;
  • świętokrzyskiego;
  • małopolskiego, w powiatach: nowotarskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, proszowickim, miechowskim, olkuskim.

Prognozuje się tam gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 10.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowali: Franciszek Wajdzik i Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Joe Lorenz Design/Shutterstock

