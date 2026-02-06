Niewiele widać i jest bardzo ślisko. Tu obowiązują alarmy IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące
Pomarańczowe ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, poza powiatami szydłowieckim i przysuskim;
- kujawsko-pomorskim;
- łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim;
- wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
- lubelskim, wszędzie poza powiatami: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.
We wszystkich powyższych regionach prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 11 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- wielkopolskim, poza powiatem złotowskim i powiatami położonymi na południu regionu;
- lubuskim, z wyłączeniem powiatów położonych na południu regionu;
- dolnośląskim, w powiatach: strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;
- opolskim;
- śląskim, w powiatach: pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, Rybnik, rybnickim, gliwickim, Gliwice, mikołowskim, Tychy, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Jaworzno, Sosnowiec, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, tarnogórskim, lublinieckim, kłobuckim;
Prognozowane są tam lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 11 w piątek.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą
IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą. Żółte alarmy wydano dla województw:
- dolnośląskiego, w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim, bolesławieckim;
- opolskiego, w powiatach: strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, krapkowickim, prudnickim, nyskim;
- śląskiego, oprócz powiatu żywieckiego;
- świętokrzyskiego;
- małopolskiego, w powiatach: nowotarskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, proszowickim, miechowskim, olkuskim.
Prognozuje się tam gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 10.
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowali: Franciszek Wajdzik i Anna Bruszewska
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Joe Lorenz Design/Shutterstock