Niewiele widać i jest bardzo ślisko. Tu obowiązują alarmy IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , poza powiatami szydłowieckim i przysuskim;

kujawsko-pomorskim ;

łódzkim , w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim;

wielkopolskim , w powiecie złotowskim;

lubelskim, wszędzie poza powiatami: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

We wszystkich powyższych regionach prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 11 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

wielkopolskim , poza powiatem złotowskim i powiatami położonymi na południu regionu;

lubuskim , z wyłączeniem powiatów położonych na południu regionu;

dolnośląskim , w powiatach: strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;

opolskim ;

śląskim, w powiatach: pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, Rybnik, rybnickim, gliwickim, Gliwice, mikołowskim, Tychy, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Jaworzno, Sosnowiec, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, tarnogórskim, lublinieckim, kłobuckim;

Prognozowane są tam lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 11 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą

IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą. Żółte alarmy wydano dla województw:

dolnośląskiego , w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim, bolesławieckim;

opolskiego , w powiatach: strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, krapkowickim, prudnickim, nyskim;

śląskiego , oprócz powiatu żywieckiego;

świętokrzyskiego ;

małopolskiego, w powiatach: nowotarskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, proszowickim, miechowskim, olkuskim.

Prognozuje się tam gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 10.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowali: Franciszek Wajdzik i Anna Bruszewska