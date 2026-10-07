Tutaj trzeba uważać na drogach. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: polickim, Szczecin, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, goleniowskim, łobeskim, świdwińskim, drawskim, wałeckim, szczecineckim;

pomorskim , w powiatach: bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;

lubuskim , w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;

wielkopolskim , w powiatach: międzychodzkim, szamotulskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, złotowskim, chodzieskim, obornickim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim;

łódzkim , w powiatach: poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, zgierskim, pabianickim, Łódź, łódzkim, wschodnim, brzezińskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice;

mazowieckim, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, sochaczewskim, grodziskim, żyrardowskim.

W tych miejscach synoptycy prognozują gęste mgły, widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.