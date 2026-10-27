Ostrzeżenia IMGW w siedmiu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach na wschodzie;
- mazowieckim, we wschodniej połowie regionu;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- świętokrzyskim (poza częścią północno-zachodnią);
- małopolskim (poza powiatami: tatrzańskim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i miechowskim).
Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy wejdą w życie o godzinie 20 we wtorek i wygasną o godzinie 10 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.