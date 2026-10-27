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Ostrzeżenia IMGW w siedmiu województwach

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droga mgla shutterstock_169093664
Warunki biometo w wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Gęste mgły znów mocno ograniczą widzialność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia w siedmiu województwach. Sprawdź, gdzie należy spodziewać się utrudnień na drogach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:

  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach na wschodzie;
  • mazowieckim, we wschodniej połowie regionu;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • świętokrzyskim (poza częścią północno-zachodnią);
  • małopolskim (poza powiatami: tatrzańskim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i miechowskim).

Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy wejdą w życie o godzinie 20 we wtorek i wygasną o godzinie 10 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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prognozapogoda
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