Prognoza Ostrzeżenia IMGW w siedmiu województwach Damian Dziugieł |

Warunki biometo w wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach na wschodzie;

mazowieckim , we wschodniej połowie regionu;

lubelskim ;

podkarpackim ;

świętokrzyskim (poza częścią północno-zachodnią);

małopolskim (poza powiatami: tatrzańskim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i miechowskim).

Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy wejdą w życie o godzinie 20 we wtorek i wygasną o godzinie 10 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.