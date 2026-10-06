Ostrzeżenia IMGW. Gęste mgły w ośmiu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;
- opolskim, poza powiatem namysłowskim;
- śląskim;
- małopolskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- lubelskim, w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim, kraśnickim, lubelskim, Lublin, świdnickim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim, janowskim;
- mazowieckim, w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, kozienickim, zwoleńskim, lipskim.
W tych miejscach synoptycy IMGW prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy do godziny 9 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.