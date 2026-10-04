Prognoza Gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: polickim, Szczecin, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, choszczeńskim, stargardzkim, goleniowskim, łobeskim, drawskim, wałeckim;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami północnymi;

łódzkim ;

mazowieckim ;

podlaskim , w powiecie siemiatyckim;

lubelskim , poza powiatami południowymi;

podkarpackim , w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;

świętokrzyskim ;

małopolskim , w powiatach: proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz;

śląskim , poza powiatami południowymi;

opolskim ;

dolnośląskim.

W tych miejscach synoptycy IMGW prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 22 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.