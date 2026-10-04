Gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: polickim, Szczecin, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, choszczeńskim, stargardzkim, goleniowskim, łobeskim, drawskim, wałeckim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami północnymi;
- łódzkim;
- mazowieckim;
- podlaskim, w powiecie siemiatyckim;
- lubelskim, poza powiatami południowymi;
- podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim, w powiatach: proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz;
- śląskim, poza powiatami południowymi;
- opolskim;
- dolnośląskim.
W tych miejscach synoptycy IMGW prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 22 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.