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Prognoza

Gęste mgły mogą ograniczać widzialność. Tu możliwe są ostrzeżenia IMGW

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Mgła, zamglenia, gęste mgły
Warunki biometeo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
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Gęste mgły mogą powrócić w kolejnych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. Synoptycy planują wydanie alarmów pierwszego stopnia. Sprawdź, można spodziewać się ograniczonej widzialności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na piątek - gęsta mgła

W piątek niektóre regiony Polski ma spowić gęsta mgła. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą pojawić się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w północno-zachodniej połowie) oraz lubuskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę - gęsta mgła

Gęsta mgła ma utrudnić życie także w sobotę. Synoptycy zamierzają przed nią ostrzegać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w północnej części województwa wielkopolskiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodamgłaprognoza pogodyprognozaIMGW
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