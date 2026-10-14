Gdzie jest burza? Miejscami leje
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w środę na północy Polski pojawiają się burze. Panują tam warunki korzystne do tego, by rozwijały się chmury Cumulonimbus, których wierzchołki mogą przekroczyć wysokość sześciu kilometrów.
Gdzie jest burza?
Około godziny 13.10 grzmi w województwach:
- kujawsko-pomorskim, w okolicach Partęczyn;
- pomorskim, w rejonie Grodziczna, Wierzbicy, Lubawy i Rybna.
Burze są słabe, towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl