Gdzie jest burza? Silnie wieje, może padać grad
Jak informuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia. Niże uformowane nad Atlantykiem zaczęły tłoczyć w kierunku naszego kraju masy wilgotnego powietrza polarno-morskiego i przyczyniły się do powstawania aktywnych stref frontowych. Jedna z nich - front chłodny - wkracza od południowego zachodu do Polski, niosąc deszcz i wyładowania.
Gdzie jest burza?
Około godziny 11.30 grzmi w województwie dolnośląskim, w rejonie Kowar, Środy Śląskiej i Kątów Wrocławskich. Wyładowania zmierzają na północny wschód w kierunku Bolkowa i Wrocławia.
Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 15-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Niewykluczony jest niewielki grad.