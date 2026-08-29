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Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują nad krajem

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Burza, piorun, wyładowania, błyskawica
Warunki biometeo w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
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Gdzie jest burza? W sobotę 29.08 nad częścią Polski od rana wędrują burze. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

[około godziny 8.30 burze wygasły, ale kolejne wyładowania spodziewane są w godzinach popołudniowych]

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę rano na południowym wschodzie kraju obserwowane są burze związane ze strefą pofalowanego frontu chłodnego.

Gdzie jest burza?

Przed godziną 8 grzmi w województwie podkarpackim, nad Rzeszowem, Łańcutem i Głogowem Małopolskim.

Burze są frontowe, słabe. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozwijające prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaPolska
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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