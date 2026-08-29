Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują nad krajem
[około godziny 8.30 burze wygasły, ale kolejne wyładowania spodziewane są w godzinach popołudniowych]
Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę rano na południowym wschodzie kraju obserwowane są burze związane ze strefą pofalowanego frontu chłodnego.
Gdzie jest burza?
Przed godziną 8 grzmi w województwie podkarpackim, nad Rzeszowem, Łańcutem i Głogowem Małopolskim.
Burze są frontowe, słabe. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozwijające prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl