Prognoza Gdzie jest burza? Grzmi na Mazowszu. Groźnych burz przybędzie Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Machaj.

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Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek w Polsce grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

O godzinie grzmi w województwie mazowieckim, w takich miejscach jak Wyszków, Sulejówek, Błonie.

Burze są umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 50-70 kilometrów na godzinę. Uwaga: burz będzie przybywać.

Wieczorem do Polski od południowego zachodu wkroczy system frontowy z opadami deszczu. Najpierw zacznie padać na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, a potem w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu, Warmii i Mazurach. W nocy w tych rejonach spadnie około 20-40 litrów na metr kwadratowy, ale lokalnie, wskutek przejścia burz, suma opadów może wynieść nawet 50-80 l/mkw.

Mapa i radar burz