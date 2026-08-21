Gdzie jest burza? Grzmi na Mazowszu. Groźnych burz przybędzie
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek w Polsce grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
O godzinie grzmi w województwie mazowieckim, w takich miejscach jak Wyszków, Sulejówek, Błonie.
Burze są umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 50-70 kilometrów na godzinę. Uwaga: burz będzie przybywać.
Wieczorem do Polski od południowego zachodu wkroczy system frontowy z opadami deszczu. Najpierw zacznie padać na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, a potem w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu, Warmii i Mazurach. W nocy w tych rejonach spadnie około 20-40 litrów na metr kwadratowy, ale lokalnie, wskutek przejścia burz, suma opadów może wynieść nawet 50-80 l/mkw.