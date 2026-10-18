Polska Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

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W niedzielę na Bałtyku panowały trudne warunki. Wieczorem w południowej części akwenu obowiązywały ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), północno-wschodni wiatr może rozwijać prędkość od około 29 do 50 kilometrów na godzinę, z podmuchami do 61 km/h.

Alarmy wydano dla obszaru od wybrzeży Niemiec po Łotwę, jak również południowe wybrzeże Szwecji. Ostrzeżenia objęły także część polskiej strefy brzegowej, od Świnoujścia po okolice Władysławowa, gdzie spodziewane są podobne warunki. Będą w mocy do godziny 7 w poniedziałek.

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Wzburzone fale na Bałtyku

W ciągu dnia warunki atmosferyczne były jeszcze trudniejsze - na morzu i przy brzegu obowiązywały pomarańczowe alarmy przed sztormem i silnymi podmuchami. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia wzburzonego Bałtyku wykonane w Ustce.

Sztorm na Bałtyku, Ustka Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Sztorm na Bałtyku, Ustka Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w poniedziałek na Wybrzeżu wciąż prognozowany jest dość silny wiatr. We wtorek warunki powinny się uspokoić - tego dnia w całej Polsce ma wiać słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich. W środę w całym kraju spodziewany jest natomiast umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr południowy, a w Tatrach może wystąpić halny.