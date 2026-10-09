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"Unikaj otwartych przestrzeni". Alert RCB w części kraju

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Wiatr, silny wiatr, wichury
Prognoza pogody na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Specjaliści apelują, by w piątek w części kraju unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

"POGODA: dziś wieczorem, w nocy i jutro (08/09.10) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek" - wiadomość tekstową o takiej treści otrzymali w czwartek po południu odbiorcy w województwach:

  • zachodniopomorskim (powiat sławieński);
  • pomorskim (powiaty: nowodworski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski).

Przed wiatrem ostrzega także IMGW. Miejscami ostrzeżenia mają drugi stopień.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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Źródło: RCB, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwapogodawiatr
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