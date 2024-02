Stan ostrzegawczy na Warcie w Poznaniu. Obowiązują alerty hydrologiczne

Sytuacja w Wielkopolsce. Warta i stan ostrzegawczy

- W tej chwili na wodowskazie na Moście św. Rocha w Poznaniu mamy 404 centymetry. To cztery centymetry powyżej stanu ostrzegawczego. Ta tendencja jest minimalnie wzrostowa, powinna się jeszcze utrzymać przez 2-3 dni po kilka centymetrów na dzień - powiedział Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. - Jeżeli bierzemy pod uwagę cały bieg rzeki Warty, to w górnym odcinku mamy strefę stanów spadkowych, choć na kilku wodowskazach mamy cały czas przekroczone stany ostrzegawcze. Od środkowego odcinka aż do wodowskazu w Kostrzynie nad Odrą jest tendencja wzrostowa - dodał.