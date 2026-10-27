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Śnieg w Tatrach. Uwaga, bo jest zdradliwy

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Śnieg na Gubałówce
Śnieg w Tatrach
Źródło wideo: PAP
Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot
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Śniegu w najwyższych polskich górach przybyło. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność.

We wtorek rano na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna wynosiła 24 centymetry, a temperatura spadła do -4 stopni Celsjusza. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich spadło 16 cm śniegu, a na Hali Gąsienicowej 14 centymetrów.

Pomimo że we wtorkowy poranek nad Tatrami zaświeciło słońce, to - jak przekazuje Tatrzański Park Narodowy (TPN) - warunki do wędrówek w wyższych partiach gór są trudne. Liczne oblodzenia i zalegająca warstwa świeżego śniegu sprawiają, że teren jest wyjątkowo śliski oraz zdradliwy.

W Tatrach spadło 25 cm świeżego śniegu
Dowiedz się więcej:

W Tatrach spadło 25 cm świeżego śniegu

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TPN wskazuje, że wyjście w wyższe partie gór wymaga doświadczenia w zimowej turystyce, odpowiedniego sprzętu oraz umiejętności jego używania. "Poślizgnięcie się na lodzie lub zmrożonym śniegu może skończyć się długim, niekontrolowanym upadkiem, prowadzącym do ciężkich obrażeń lub śmierci" - przestrzega park.

Lawinowa "jedynka"

Na trudne warunki na szlaku zwraca też uwagę TOPR, które ogłosiło pierwszy, czyli najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Istotne jest, że stan pokrywy śnieżnej jest bardzo zróżnicowany. Lokalnie mogą występować depozyty śniegu odłożonego przez wiatr. W wyniku ocieplenia, które ma miejsce we wtorek, możliwe jest pojawienie się zarówno śniegu mokrego, jak i ślizgającego.

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Źródło: PAP, TPN, TOPR
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Tagi:
TatryGóryTOPRTatrzański Park Narodowy
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