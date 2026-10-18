Polska Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena" Oprac. Krzysztof Posytek |

Bukowisko, powiat wołomiński (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Ardziu1 - Radek Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Ardziu1 - Radek

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Łosie to największe obok żubrów zwierzęta żyjące w polskich lasach. Ich okres godowy, nazywany bukowiskiem, rozpoczyna się na początku września i może przeciągnąć się do października.

Jeden z naszych czytelników, pan Radosław, zarejestrował gody łosi dzięki fotopułapce. Wyjaśnił, że nagranie, które przesłał na Kontakt24, powstało na początku października w powiecie wołomińskim w województwie mazowieckim. "Piękna i pełna dynamizmu scena" - skomentował autor materiału.

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Bukowisko, powiat wołomiński (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Ardziu1 - Radek

Jak przebiega bukowisko

Od wiosny do rozpoczęcia okresu godowego starsze byki, czyli samce łosi, prowadzą na ogół samotny tryb życia, łącząc się w małe stada na zimę. Samice, nazywane klempami, żyją zaś w stadach z potomstwem.

Podczas bukowiska samice nawołują samce, które rywalizują o ich względy. Na początku byki prezentują swoją siłę, starając się odstraszyć rywala. Jeżeli żaden z samców nie ustępuje, dochodzi do konfrontacji. Byki uderzają się głowami, a wygrywa ten, który przepchnie swojego przeciwnika.

Nie zawsze zwycięstwo w pojedynku wystarcza, by samiec mógł przekazać swoje geny. Jeśli klempie towarzyszą młode z poprzedniego roku, byk musi je najpierw zaakceptować. Ciąża u łosi trwa około 34 tygodnie, a młode, zwane łoszakami, przychodzą na świat na przełomie maja i czerwca. W miocie mogą być ich trzy, choć zwykle rodzi się jeden lub dwa.