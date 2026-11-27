Polska pod kołdrą ze śniegu. Pokazujecie nam zdjęcia
W czwartek Polska znalazła się pod wpływem wyżu Manuel znad Skandynawii. Nie był to jednak jedyny układ baryczny, który kształtował nam pogodę, bo ciągu dnia południowe regiony kraju zaczął obejmować niż śródziemnomorski Xela. Oba układy tłoczyły do nas zupełnie różne masy powietrza. W strefie ich starcia powstała gruba warstwa zachmurzenia i śnieżyc, które zawędrowały nad południe Polski.
W niektórych regionach zaczęło padać już w czwartek około godziny 14, jednak najsilniejsze opady nadciągnęły wieczorem i w nocy. Obficie sypiący śnieg doprowadził do utrudnień na drogach - szczególnie odczuli je mieszkańcy Bielska-Białej, gdzie na ulicach tworzyły się długie korki. W piątek rano strefa opadów nadal utrzymuje się nad krajem, przynosząc więcej śniegu. Ma ona odsunąć się znad Polski dopiero w nocy.
Opady śniegu na waszych zdjęciach
Zdjęcia, jakie dostaliśmy na Kontakt24, pokazują, jak z jesiennej Polska zamieniła się w zimową.
Śnieg, Racibórz (Śląskie)
Czechowice-Dziedzice w śniegu
Zima na Podbeskidziu
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