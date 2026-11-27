Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / WrocławSzymon1982

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W czwartek Polska znalazła się pod wpływem wyżu Manuel znad Skandynawii. Nie był to jednak jedyny układ baryczny, który kształtował nam pogodę, bo ciągu dnia południowe regiony kraju zaczął obejmować niż śródziemnomorski Xela. Oba układy tłoczyły do nas zupełnie różne masy powietrza. W strefie ich starcia powstała gruba warstwa zachmurzenia i śnieżyc, które zawędrowały nad południe Polski.

W niektórych regionach zaczęło padać już w czwartek około godziny 14, jednak najsilniejsze opady nadciągnęły wieczorem i w nocy. Obficie sypiący śnieg doprowadził do utrudnień na drogach - szczególnie odczuli je mieszkańcy Bielska-Białej, gdzie na ulicach tworzyły się długie korki. W piątek rano strefa opadów nadal utrzymuje się nad krajem, przynosząc więcej śniegu. Ma ona odsunąć się znad Polski dopiero w nocy.

Opady śniegu na waszych zdjęciach

Zdjęcia, jakie dostaliśmy na Kontakt24, pokazują, jak z jesiennej Polska zamieniła się w zimową.

Śnieżnie, Limanowa (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / EdkaNova

Zima w Chudowie (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Bogdan

Śnieg we Wrocławiu Źródło: Kontakt24 / Brach

Wrocław w śniegu Źródło: Kontakt24 / WrocławSzymon1982

Śnieg, Racibórz (Śląskie) Śnieg, Racibórz (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / magdalena Śnieg, Racibórz (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / magdalena

Czechowice-Dziedzice w śniegu Czechowice-Dziedzice w śniegu Źródło: Kontakt24 / Krzysztof Czechowice-Dziedzice w śniegu Źródło: Kontakt24 / Krzysztof Czechowice-Dziedzice w śniegu Źródło: Kontakt24 / Krzysztof Czechowice-Dziedzice w śniegu Źródło: Kontakt24 / Krzysztof Czechowice-Dziedzice w śniegu Źródło: Kontakt24 / Krzysztof

Zima na Podbeskidziu Zima na Podbeskidziu Źródło: Kontakt24 / Iwona Zima na Podbeskidziu Źródło: Kontakt24 / Iwona Zima na Podbeskidziu Źródło: Kontakt24 / Iwona

Zima nadeszła, Katowice - Szopienice Źródło: Kontakt24 / Kierowca w trasie

Zima, Orzesze (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Grazyna

Zimowy Świerklaniec (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Kinga

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Zima, Zabrze (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Aleksandra

Zima, Nowa Huta (Kraków) Zima, Nowa Huta (Kraków) Źródło: Kontakt24 / Babcia Beti Zima, Nowa Huta (Kraków) Źródło: Kontakt24 / Babcia Beti Zima, Nowa Huta (Kraków) Źródło: Kontakt24 / Babcia Beti

Zima nadeszła, Katowice - Szopienice Źródło: Kontakt24 / Kierowca w trasie

Zima, Bytom Miechowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jola

Magiczny ogród, Wadowice Źródło: Kontakt24 / Paula

Zima, Książenice (Śląskie) Zima, Książenice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Kinok. Zima, Książenice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Kinok.

Śnieżna Odra Źródło: Kontakt24 / Tomasz

Zima, Opole Źródło: Kontakt24 / Piotr

Zima w Rybniku Zima w Rybniku Źródło: Kontakt24 / Kasia Zima w Rybniku Źródło: Kontakt24 / Kasia Zima w Rybniku Źródło: Kontakt24 / Kasia

Piękna zima, Ruda Śląska Źródło: Kontakt24 / Mirosław

imageTitle Źródło: Kontakt24 / Bobik1792

Opole wczesnym rankiem Źródło: Kontakt24 / Lilianna

Chałupki koło Nowej Huty (Małopolskie) Chałupki koło Nowej Huty (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Bożena Chałupki koło Nowej Huty (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Bożena

Taki poranek, Zasole Bielańskie (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Marta

Śnieg, Zawoja (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Marcin

Nasypało, Ruda Śląska Źródło: Kontakt24 / Krystian

Opady śniegu w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / Adam

Zima w Czechowicach-Dziedzicach (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / MARCIN

Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk

Śnieg w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk

Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga