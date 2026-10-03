Tutaj na Mazowszu rano chwycił lekki mróz
Poranek w sobotę w części kraju był rześki i mglisty. W niektórych miejscach widzialność była ograniczona do kilkuset metrów.
Temperatura powietrza mocno spadła na wschodzie Polski. Najchłodniej o godzinie 7 według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej było w mazowieckich Kozienicach. Termometry pokazały tam -0,6 stopnia Celsjusza, co oznacza, że panował tam lekki mróz.
Trochę cieplej było w Zamościu (woj. lubelskie) i w Ostrołęce (woj. mazowieckie), gdzie odnotowano 1 st. C. W Kielcach było 1,7 stopnia, w Białymstoku i Suwałkach temperatura wyniosła 2,7 stopnia, a w Łodzi termometry pokazały 3,8 stopnia.
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U jednych lekki mróz, u innych - ponad 15 stopni
Nie wszędzie jednak było tak chłodno. Dużo cieplej było na północnym zachodzie oraz północy kraju - w Ustce temperatura wyniosła 15,3 stopnia, a w Gorzowie Wielkopolskim termometry pokazały 13,8 st. C.