Polska Tutaj na Mazowszu rano chwycił lekki mróz Oprac. Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Poranek w sobotę w części kraju był rześki i mglisty. W niektórych miejscach widzialność była ograniczona do kilkuset metrów.

Temperatura powietrza mocno spadła na wschodzie Polski. Najchłodniej o godzinie 7 według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej było w mazowieckich Kozienicach. Termometry pokazały tam -0,6 stopnia Celsjusza, co oznacza, że panował tam lekki mróz.

Trochę cieplej było w Zamościu (woj. lubelskie) i w Ostrołęce (woj. mazowieckie), gdzie odnotowano 1 st. C. W Kielcach było 1,7 stopnia, w Białymstoku i Suwałkach temperatura wyniosła 2,7 stopnia, a w Łodzi termometry pokazały 3,8 stopnia.

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U jednych lekki mróz, u innych - ponad 15 stopni

Nie wszędzie jednak było tak chłodno. Dużo cieplej było na północnym zachodzie oraz północy kraju - w Ustce temperatura wyniosła 15,3 stopnia, a w Gorzowie Wielkopolskim termometry pokazały 13,8 st. C.

Temperatura powietrza o godzinie 7 Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl