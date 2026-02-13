Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pogoda na dziś - piątek, 13.02. Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza

Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Pogoda na dzień
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli piątek, 13.02. W całym kraju dominować będzie pogoda pochmurna z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Rano mogą pojawić silne zamglenia i lokalne mgły, a na drogach i chodnikach będzie ślisko. Termometry pokażą od 0-10 stopni Celsjusza.

Piątek przyniesie pochmurną aurę ze ze słabymi opadami deszczu/mżawki w centrum i na południu oraz okresami umiarkowanymi opadami deszczu ze śniegiem (mokrego śniegu) na północy kraju. Przejściowe przejaśnienia możliwe będą jedynie na południu i południowym wschodzie. W godzinach porannych w wielu miejscach utrzymywać się mogą silne zamglenia i lokalne mgły, a drogi i chodniki szczególnie na północy kraju będą bardzo śliskie. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na Pomorzu Gdańskim, przez 4-6 st. C w centrum kraju do 8-10 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie umiarkowany do dość silnego, a na wybrzeżu okresami silnego.

Klatka kluczowa-224853
Pogoda na dzień
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 95 procent. Na północy będzie nam chłodno. Z kolei mieszkańcy centralnych regionów poczują komfort cieplny, a południowych - ciepło. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-224833
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie dominować będzie pogoda pochmurna ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a pod koniec dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 973 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Niebo będzie całkowicie przykryte chmurami. Pojawią się słabe i okresami umiarkowane opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem (rano marznące), którym towarzyszyć będą silne zamglenia i okresowo mgła. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje z północy i będzie słaby, następnie w ciągu dnia umiarkowany do dość silnego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem z przerwami. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 977 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na niebie zobaczymy przyniesie przeważnie duże zachmurzenie. W piątek w Krakowie pojawią się także przelotne, słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a w drugiej części dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 964 hPa.

Klatka kluczowa-224811
Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Marznący deszcz i gołoledź w Ustce
Spadnie śnieg, na drogach będzie ślisko. IMGW ostrzega
Prognoza
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
Polska
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
Świat
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
Polska
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
Prognoza
RYBA-000271
Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"
Najnowsze
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom