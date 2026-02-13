Pogoda na dzień Źródło: tvnmeteo.pl

Piątek przyniesie pochmurną aurę ze ze słabymi opadami deszczu/mżawki w centrum i na południu oraz okresami umiarkowanymi opadami deszczu ze śniegiem (mokrego śniegu) na północy kraju. Przejściowe przejaśnienia możliwe będą jedynie na południu i południowym wschodzie. W godzinach porannych w wielu miejscach utrzymywać się mogą silne zamglenia i lokalne mgły, a drogi i chodniki szczególnie na północy kraju będą bardzo śliskie. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na Pomorzu Gdańskim, przez 4-6 st. C w centrum kraju do 8-10 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie umiarkowany do dość silnego, a na wybrzeżu okresami silnego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 95 procent. Na północy będzie nam chłodno. Z kolei mieszkańcy centralnych regionów poczują komfort cieplny, a południowych - ciepło. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie dominować będzie pogoda pochmurna ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a pod koniec dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 973 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Niebo będzie całkowicie przykryte chmurami. Pojawią się słabe i okresami umiarkowane opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem (rano marznące), którym towarzyszyć będą silne zamglenia i okresowo mgła. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje z północy i będzie słaby, następnie w ciągu dnia umiarkowany do dość silnego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem z przerwami. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 977 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 975 hPa.

Na niebie zobaczymy przyniesie przeważnie duże zachmurzenie. W piątek w Krakowie pojawią się także przelotne, słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a w drugiej części dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 964 hPa.

