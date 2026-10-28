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Nagrał stado żubrów wśród drzew

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Żubry w Puszczy Knyszyńskiej
Stado żubrów przechodzi przez Puszczę Knyszyńską
Źródło wideo: Kontakt24 / xard
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / xard
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Pan Antoni sfilmował stado żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, można zobaczyć majestatyczne zwierzęta przechadzające się wśród drzew.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać stado kilkunastu żubrów przechodzących przez Puszczę Knyszyńską w województwie podlaskim. Autor nagrania - pan Antoni - poinformował, że zarejestrował zdarzenie w niedzielę 25 października.

Nagrał stado żubrów w puszczy

- Mieszkam w okolicy, a dokładniej w Białymstoku, i zajmuję się fotografią oraz filmowaniem żubrów. Moja pasja zaczęła się około dziewięć lat temu, kiedy zorientowałem się, że te duże zwierzęta są tak niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Obecnie do lasu jeżdżę co weekend, a czasem jeśli czas pozwoli, jeszcze częściej - dodał internauta.

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Coraz więcej żubrów

Ostoja żubra na terenie Puszczy Knyszyńskiej istnieje od 1974 roku. Według danych Lasów Państwowych z ubiegłego roku naliczono ponad 560 tych zwierząt. Leśnicy przekazali, że liczba ta zwiększyła się znacznie względem 2024 roku, nie tylko ze względu na naturalny przyrost, ale przede wszystkim w związku z migracją żubrów z terenów białowieskich.

Stado żubrów przechodzi przez Puszczę Knyszyńską
Źródło: Kontakt24 / xard

Poza północnym wschodem, w Polsce te majestatyczne ssaki, nazywane też "królami puszczy", zamieszkują także Bieszczady oraz lasy zachodniej Polski. W 2025 roku na wolności w naszym kraju żyło ponad 2800 żubrów.

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Puszcza Knyszyńska to jednak nie tylko żubry. Na terenie tego rozległego kompleksu leśnego, liczącego 1050 kilometrów kwadratowych powierzchni żyją też rysie i wilki. To, co jednak szczególnie wyróżnia obszar, to bogactwo entomologiczne. Na terenie puszczy stwierdzono bowiem około dwa tysiące gatunków chrząszczy.

Fakty o żubrach
Fakty o żubrach
Źródło zdjęcia: Lasy Państwowe
Źródło: Kontakt24, Lasy Państwowe
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Tagi:
Podlaskiezwierzęta
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