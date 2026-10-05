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Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie

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Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Gęsta mgła w poniedziałek rano utrudniała operacje na lotnisku Warszawa-Modlin. Trzy loty zostały przekierowane na lotnisko Chopina. W wielu miejscach w Polsce wciąż utrzymują się mgły, a miejscami trudne warunki mogą panować do południa.

Poniedziałkowy poranek w dużej części kraju przyniósł słabą widzialność. Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, panująca w Polsce wyżowa aura sprzyja powstawaniu nocnych mgieł i niskiego zachmurzenia. W 14 województwach do godziny 9 obowiązywały ostrzeżenia IMGW, a mgły powodowały utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej.

Utrudnienia na lotnisku w Modlinie

W poniedziałek rano mgły dały się we znaki obsłudze Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, W rozmowie z tvnmeteo.pl rzecznik prasowy lotniska Adam Szabłowski podał, że utrudnienia dotyczyły trzech lotów. Poranne przyloty z Budapesztu, Mediolanu i Rzymu zostały przekierowane na Lotnisko Chopina. Rzecznik dodał, że mgła opadała, a warunki się poprawiały.

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Jak dodała Unton-Pyziołek, miejscami słaba widzialność może utrzymywać się do godziny 10-12. Około godziny 10 była ona ograniczona do 50 metrów w Kielcach oraz do około 100 m w Kaliszu, Katowicach, Raciborzu i Zgorzelcu.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
mgłapogoda
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