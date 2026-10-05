Polska Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Poniedziałkowy poranek w dużej części kraju przyniósł słabą widzialność. Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, panująca w Polsce wyżowa aura sprzyja powstawaniu nocnych mgieł i niskiego zachmurzenia. W 14 województwach do godziny 9 obowiązywały ostrzeżenia IMGW, a mgły powodowały utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej.

Utrudnienia na lotnisku w Modlinie

W poniedziałek rano mgły dały się we znaki obsłudze Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, W rozmowie z tvnmeteo.pl rzecznik prasowy lotniska Adam Szabłowski podał, że utrudnienia dotyczyły trzech lotów. Poranne przyloty z Budapesztu, Mediolanu i Rzymu zostały przekierowane na Lotnisko Chopina. Rzecznik dodał, że mgła opadała, a warunki się poprawiały.

>>>CZYTAJ TEŻ: Zorza polarna nad Polską. Jej uchwycenie było wyzwaniem

Jak dodała Unton-Pyziołek, miejscami słaba widzialność może utrzymywać się do godziny 10-12. Około godziny 10 była ona ograniczona do 50 metrów w Kielcach oraz do około 100 m w Kaliszu, Katowicach, Raciborzu i Zgorzelcu.