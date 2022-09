Lato trwa, a w Tatrach i Karkonoszach zrobiło się zimowo

czytaj dalej

Obywatele Mołdawii masowo zgłaszają się do lekarzy po ukąszeniach przez nieznanego do tej pory w tym kraju pluskwiaka. Według lokalnych mediów niewielkich rozmiarów owady najczęściej atakują w stolicy. Mieszkańcy skarżą się, że z łatwością ukrywają się one we włosach i ubraniach.