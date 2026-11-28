Halo pojawiło się w Karkonoszach. "Po prostu bajka"
Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się przewodnik sudecki Grzegorz Truchanowicz. W Karkonoszach sfotografował i nagrał w sobotę zjawisko halo.
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"Po prostu bajka". Niezwykłe zjawisko w Karkonoszach
"To była fantastyczna wyprawa na skiturach w góry! Sobotni poranek przywitał nas prawdziwie bajkową aurą - był mróz, słońce i lekki śnieżek, a do tego idealne warunki, dzięki którym powstało wyjątkowe zimowe zjawisko halo - napisał. "Kowarski Grzbiet zachęca do zimowych spacerów i wycieczek, ale warto pamiętać o rozsądku i odpowiednim przygotowaniu. Widoki po prostu bajka - z całego serca polecam" - dodał.
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Halo w Karkonoszach. Jak powstało to zjawisko
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, region Karkonoszy znajdował się w sobotę pod wpływem wyżu Manuel z centrum w rejonie krajów bałtyckich.
- Podczas gdy nad Polską dominowała strefa dużego zachmurzenia warstwowo-kłębiastego, Karkonosze znalazły się na jej skraju, co przyniosło rozpogodzenia - tłumaczyła. Niebo zasnuwała jedynie cienka, lekko skłębiona i półprzezroczysta warstwa chmur piętra wysokiego, głównie cirrocumulus. Dzięki nim - jak poinformowała - można było zaobserwować efektowne zjawisko optyczne halo.
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- W zalegającym nad krajem arktycznym powietrzu temperatura na wysokości powyżej 6 kilometrów zaczyna spadać poniżej -35 stopni Celsjusza, a unoszące się tam chmury zbudowane są z drobnych, sześciokątnych kryształków lodu. Załamanie, czyli refrakcja, i odbicie w nich promieni słonecznych stworzyło charakterystyczny, świetlisty pierścień wokół tarczy Słońca - tłumaczyła synoptyk.