Polska Gdzie jest burza? Coraz silniej pada, ryzyko dużego gradu Oprac. Krzysztof Posytek |

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, przez Polskę przechodzi front chłodny. Po godzinie 13 strefa zalega na krańcach południowo-wschodnich Polski, rozdzielając gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które pozostało na krańcach południowo-wschodnich i zdecydowanie chłodniejsze, polarne masy napływające z północy.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

małopolskim , w pasie Ciężkowice - Biecz - Czchów;

podkarpackim, w pasie Jasło - Krosno - Brzozów - Nozdrzec - Dubiecko - Przemyśl.

Burzom towarzyszą miejscami ulewne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. Może padać grad, miejscami o średnicy do 2-4 centymetrów.

Mapa i radar burz