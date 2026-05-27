Gdzie jest burza? Coraz silniej pada, ryzyko dużego gradu
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, przez Polskę przechodzi front chłodny. Po godzinie 13 strefa zalega na krańcach południowo-wschodnich Polski, rozdzielając gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które pozostało na krańcach południowo-wschodnich i zdecydowanie chłodniejsze, polarne masy napływające z północy.
Grzmi w województwach:
- małopolskim, w pasie Ciężkowice - Biecz - Czchów;
- podkarpackim, w pasie Jasło - Krosno - Brzozów - Nozdrzec - Dubiecko - Przemyśl.
Burzom towarzyszą miejscami ulewne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. Może padać grad, miejscami o średnicy do 2-4 centymetrów.
Źródło: tvnmeteo.pl