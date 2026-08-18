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Gdzie jest burza? Pogorszenie pogody w kolejnych miejscach kraju

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Burza
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Gdzie jest burza? We wtorek 18.08 nad Polską pojawiły się wyładowania. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu oraz porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację burzową w tvnmeteo.pl

Jak poinformował we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce pojawiły się słabe, rozproszone burze adwekcyjne w chłodnej i wilgotnej masie powietrza polarnego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przez burzami.

Gdzie jest burza?

Po godzinie 15 grzmi w województwach:

  • świętokrzyskim, w okolicy Połańca;
  • podlaskim, koło Czyżewa;
  • kujawsko-pomorskim, w okolicach Brodnicy;
  • mazowieckim, w okolicach Ciechanowa, Mińska Mazowieckiego, Sochaczewa, Dobrego, Skaryszewa;
  • łódzkim, koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o sumie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 15 l/mkw, oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę, które lokalnie mogą przybrać siłę nawet 60 km/h.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaPolska
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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