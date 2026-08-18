Polska Gdzie jest burza? Pogorszenie pogody w kolejnych miejscach kraju Oprac. Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce pojawiły się słabe, rozproszone burze adwekcyjne w chłodnej i wilgotnej masie powietrza polarnego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przez burzami.

Gdzie jest burza?

Po godzinie 15 grzmi w województwach:

świętokrzyskim , w okolicy Połańca;

podlaskim , koło Czyżewa;

kujawsko-pomorskim , w okolicach Brodnicy;

mazowieckim , w okolicach Ciechanowa, Mińska Mazowieckiego, Sochaczewa, Dobrego, Skaryszewa;

łódzkim, koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o sumie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 15 l/mkw, oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę, które lokalnie mogą przybrać siłę nawet 60 km/h.

Mapa i radar burz