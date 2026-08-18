Gdzie jest burza? Pogorszenie pogody w kolejnych miejscach kraju
Jak poinformował we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce pojawiły się słabe, rozproszone burze adwekcyjne w chłodnej i wilgotnej masie powietrza polarnego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przez burzami.
Gdzie jest burza?
Po godzinie 15 grzmi w województwach:
- świętokrzyskim, w okolicy Połańca;
- podlaskim, koło Czyżewa;
- kujawsko-pomorskim, w okolicach Brodnicy;
- mazowieckim, w okolicach Ciechanowa, Mińska Mazowieckiego, Sochaczewa, Dobrego, Skaryszewa;
- łódzkim, koło Tomaszowa Mazowieckiego.
Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o sumie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 15 l/mkw, oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę, które lokalnie mogą przybrać siłę nawet 60 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl