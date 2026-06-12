Polska Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty Damian Dziugieł |

Warunki biometeo w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad wschodnią Polską kłębią się chmury, formując umiarkowanie aktywny front burzowy w masie powietrza polarnego.

Przed burzami ostrzega IMGW. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16 grzmi w województwach:

warmińsko-mazurskim i mazowieckim , w rejonie Wielbarka i Myszyńca. Zjawiska idą w kierunku Kolna;

lubelskim , w pasie: Radzyń Podlaski - Kock - Czemierniki - Parczew - Ostrów Lubelski - Lublin. Burze idą w kierunku Włodawy, Łęcznej i Piasków;

świętokrzyskim , w rejonie miast i miejscowości: Iwaniska, Klimontów, Staszów. Wyładowania kierują się na Osiek i Tarnobrzeg;

podkarpackim, w pasie: Nowa Dęba - Oleszyce, a zjawiska idą na Rudnik nad Sanem oraz Lubaczów;

Burze są słabe i umiarkowane. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Redagowała ast