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Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty

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Burza, burze
Warunki biometeo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W piątek 12.06 po południu wyładowania pojawiły się w części Polski. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad wschodnią Polską kłębią się chmury, formując umiarkowanie aktywny front burzowy w masie powietrza polarnego.

Przed burzami ostrzega IMGW. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16 grzmi w województwach:

  • warmińsko-mazurskim i mazowieckim, w rejonie Wielbarka i Myszyńca. Zjawiska idą w kierunku Kolna;
  • lubelskim, w pasie: Radzyń Podlaski - Kock - Czemierniki - Parczew - Ostrów Lubelski - Lublin. Burze idą w kierunku Włodawy, Łęcznej i Piasków;
  • świętokrzyskim, w rejonie miast i miejscowości: Iwaniska, Klimontów, Staszów. Wyładowania kierują się na Osiek i Tarnobrzeg;
  • podkarpackim, w pasie: Nowa Dęba - Oleszyce, a zjawiska idą na Rudnik nad Sanem oraz Lubaczów;

Burze są słabe i umiarkowane. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Redagowała ast

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaPolska
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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