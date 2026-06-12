Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad wschodnią Polską kłębią się chmury, formując umiarkowanie aktywny front burzowy w masie powietrza polarnego.
Przed burzami ostrzega IMGW. Sprawdź, gdzie należy uważać.
Gdzie jest burza?
Około godziny 16 grzmi w województwach:
- warmińsko-mazurskim i mazowieckim, w rejonie Wielbarka i Myszyńca. Zjawiska idą w kierunku Kolna;
- lubelskim, w pasie: Radzyń Podlaski - Kock - Czemierniki - Parczew - Ostrów Lubelski - Lublin. Burze idą w kierunku Włodawy, Łęcznej i Piasków;
- świętokrzyskim, w rejonie miast i miejscowości: Iwaniska, Klimontów, Staszów. Wyładowania kierują się na Osiek i Tarnobrzeg;
- podkarpackim, w pasie: Nowa Dęba - Oleszyce, a zjawiska idą na Rudnik nad Sanem oraz Lubaczów;
Burze są słabe i umiarkowane. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Redagowała ast
Źródło: tvnmeteo.pl