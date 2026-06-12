Po burzy zabieliło się od gradu. Zdjęcia
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Piątek był kolejnym z kolei burzowym dniem. Najbardziej gwałtowne warunki panowały we wschodniej Polsce. W sześciu województwach obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne IMGW, a niebezpiecznie było do godzin wieczornych.
Burze w Polsce. Biało od gradu
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z Krasnegostawu w województwie lubelskim. Około godziny 17.30 nad regionem przechodziły burze z opadami gradu. Na zdjęciach przesłanych przez internautę widać, że miejscami grunt zrobił się biały od drobinek lodu.
Grad w Krasnymstawie
Co nas czeka w kolejnych dniach
Z prognoz na kolejne dni wynika, że gwałtowne zjawiska pogodowe pozostaną z nami jeszcze przez kilka dni. W sobotę burze z intensywnym deszczem mogą pojawić się na krańcach wschodnich i zachodnich, a w niedzielę - w centrum oraz na zachodzie.
Redagował dd
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl