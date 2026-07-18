Burze w Polsce. Ściana deszczu i ulice jak potoki. Pierwsze interwencje
W niektórych regionach sobota od rana była burzowa. Wyładowania najpierw pojawiły się nad województwem kujawsko-pomorskim, a po południu zaczęło grzmieć w wielu regionach. Przed ryzykiem burz w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
BURZE NAD POLSKĄ. ŚLEDZ Z NAMI, GDZIE AKTUALNIE GRZMI
Kujawsko-pomorskie. Ulice jak potoki
Jak przekazało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, od godziny 8 strażacy wyjeżdżali do skutków zdarzeń pogodowych ponad 40 razy. W całym województwie kujawsko-pomorskim straż odnotowała 93 zdarzenia o charakterze pogodowym. Nie było osób poszkodowanych.
Strażacy w woj. kujawsko-pomorskim zajmowali się między innymi wypompowywaniem wody z dróg i piwnic w Bydgoszczy. Do zalań doprowadziły burze z intensywnymi opadami, które przeszły przez miasto w godzinach przedpołudniowych. Tak wyglądały ulice w Bydgoszczy po ulewach - wody było tak dużo, że wybijały studzienki.
Mazowsze. Ściana deszczu i opady gradu
W kolejnych godzinach zaczęło grzmieć i padać w innych rejonach Polski, w tym na Mazowszu. Tak wyglądała strefa opadowo-burzowa nad Warszawą.
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Burze z ulewami dotarły także do Pruszkowa koło stolicy. Na poniższym nagraniu widać ścianę deszczu, która nawiedziła miasto.
W niektórych miejscach pojawiły się opady gradu. Lodowe kule spadły z nieba między innymi w miejscowości Dręszew.