Polska Burze w Polsce. Ściana deszczu i ulice jak potoki. Pierwsze interwencje Agnieszka Stradecka Krzysztof Posytek Zespół autorów |

Bydgoszcz po sobotniej ulewie Źródło wideo: Maciej Andruszczenko Źródło zdj. gł.: Maciej Andruszczenko

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W niektórych regionach sobota od rana była burzowa. Wyładowania najpierw pojawiły się nad województwem kujawsko-pomorskim, a po południu zaczęło grzmieć w wielu regionach. Przed ryzykiem burz w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Kujawsko-pomorskie. Ulice jak potoki

Jak przekazało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, od godziny 8 strażacy wyjeżdżali do skutków zdarzeń pogodowych ponad 40 razy. W całym województwie kujawsko-pomorskim straż odnotowała 93 zdarzenia o charakterze pogodowym. Nie było osób poszkodowanych.

Strażacy w woj. kujawsko-pomorskim zajmowali się między innymi wypompowywaniem wody z dróg i piwnic w Bydgoszczy. Do zalań doprowadziły burze z intensywnymi opadami, które przeszły przez miasto w godzinach przedpołudniowych. Tak wyglądały ulice w Bydgoszczy po ulewach - wody było tak dużo, że wybijały studzienki.

Zalane ulice w Bydgoszczy Źródło: Kwiaciarnia Liberda

Mazowsze. Ściana deszczu i opady gradu

W kolejnych godzinach zaczęło grzmieć i padać w innych rejonach Polski, w tym na Mazowszu. Tak wyglądała strefa opadowo-burzowa nad Warszawą.

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Burza nad Warszawą Źródło zdjęcia: tomtom82/Sieć Obserwatorów Burz

Burze z ulewami dotarły także do Pruszkowa koło stolicy. Na poniższym nagraniu widać ścianę deszczu, która nawiedziła miasto.

W niektórych miejscach pojawiły się opady gradu. Lodowe kule spadły z nieba między innymi w miejscowości Dręszew.

Grad w miejscowości Dręszew (woj. mazowieckie) Źródło zdjęcia: Edyta/Sieć Obserwatorów Burz